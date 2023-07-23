الرياضة الاتفاق يواجه لوكوموتيفا الكرواتي غدًا

البلاد- جدة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته لمواجهة لوكوموتيفا الكرواتي ودياً مساء يوم غدٍ الاثنين على ملعب سفيتي مارتن بكرواتيا. يأتي ذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي، الذي يقيمه فارس الدهناء في كرواتيا الذي يستمر حتى 28 يوليو الجاري. وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، قد اشتمل على تمارين الإحماء ثم تدريب التكنيك بالتمرير والإسناد بالكرة ، بعد ذلك طبق اللاعبون التدريب التكتيكي بإشراف المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد عبر 3 مجموعات. وكان نائب رئيس نادي الاتفاق، حاتم المسحل قد عقد اجتماعا باللاعبين والأجهزة الفنية في قاعة الاجتماعات.