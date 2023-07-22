الرياضة علياء مليباري: استبعدوني من انتخابات “الوحدة”.. وأنا “دكتورة جامعية”!!

البلاد- جدة

علقت خبيرة العلاقات الدولية، الدكتورة علياء محمد مليباري، على استبعاد قائمة ترشحها لرئاسة نادي الوحدة في الانتخابات المقبلة. وقالت الدكتورة علياء في تصريحات لـ”سبورت 24″: “هناك مواد غير منطقية، وإحدى مواد الطعن عدم وجود درجة علمية لدى المرشح للرئاسة.. وأنا دكتورة في جامعة حكومية سعودية”. وكانت الدكتورة علياء قد أعلنت في وقت سابق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تقديم الملف الانتخابي للترشح لرئاسة الوحدة. وأعلن الوحدة، مساء الخميس، قبول ترشيح حسين كوشك، وبسام غلمان، وسلطان أزهر، لسباق الرئاسة، فيما تم استبعاد قائمتي خالد اللحياني وعلياء مليباري. وأشار نادي الوحدة إلى أنه تم استبعاد قائمة علياء؛ وفقًا للمواد (27/4)، (70)، و(1/27/ج)، و(25/1/ب)، من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.