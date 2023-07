شاهد.. ميسي يسجّل في أول ظهور مع إنتر ميامي ويحقق رقمًا قياسيًا

سجّل الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 عامًا) هدفًا قاتلًا في أول ظهور مع إنتر ميامي الأمريكي، وقاده لفوز صعب على كروز أزول المكسيكي (2-1).

وحل ميسي بديلًا مطلع الشوط الثاني، في المباراة التي دارت فجر اليوم السبت بملعب “DRV PNK Stadium” معقل إنتر ميامي، بمسابقة كأس الدوري.

وعندما كانت تشير نتيجة المباراة إلى التعادل 1-1، اغتنم ميسي ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، ليسجّل هدفًا ليهدي فريقه الفوز.

بهدفه أمام كروز أزول، بات ميسي -الأفضل في العالم 7 مرّات- أول لاعب في تاريخ كرة القدم يتجاوز عتبة 700 هدف من دون احتساب الأهداف المسجلة من ركلات الجزاء.

وقد انتقل ميسي إلى إنتر ميامي هذا الصيف (2023) قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي.

شاهد أول هدف لميسي مع إنتر ميامي

Lionel Messi scores the 63rd free-kick of his career… to win the game for Inter Miami… on his debut… in the last minute.

Of course. 🐐

