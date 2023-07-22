برشلونة يعلن عن القادة الأربعة للفريق الموسم المقبل

كشف برشلونة -بطل إسبانيا- النقاب عن قادة الفريق في الموسم المقبل 2023-2024، حسب بيان عبر موقعه الرسمي اليوم السبت.

ورحل عن صفوف النادي الكاتالوني 3 قادة رئيسيين مؤخّرًا، وهم الثلاثي الإسباني، جيرارد بيكيه وخوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس.

وأعلن برشلونة عن تولي الإسباني سيرجيو روبرتو (31 عامًا) شارة القيادة، حيث يعد أقدم لاعبي الفريق، وينشط مع البارسا منذ 2010.

كما تم تعيين 3 نواب لروبرتو، وهم بالترتيب الألماني مارك أندريه تيرشتيغن، والأوروغوياني رونالد أراوخو، والهولندي فرينكي دي يونغ.

ويلعب برشلونة مباريات ودية في جولة الولايات المتحدة التحضيرية، أمام يوفنتوس وميلان وأرسنال وريال مدريد في يوليو الجاري، قبل العودة إلى كاتالونيا لخوض الجولة الأولى من الدوري الإسباني في ميدان خيتافي “كولسيوم ألفونسو بيريز” يوم 13 أغسطس المقبل.