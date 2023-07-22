أندية كأس الملك سلمان تتوافد على الطائف وأبها

اللجنة المنظمة ولجان البطولة في تحضيرات قائمة لانطلاق المباريات

الرياض – هاني البشر

بدأت الأندية العربية الـ16 المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، في التوافد على محافظة الطائف ومدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

ووصل فريقا شباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي إلى مدينة أبها، التي تستعد كذلك لاستقبال أندية: أهلي طرابلس الليبي ، الوداد البيضاوي المغربي، والكويت الكويتي خلال الأسبوع الجاري ، فيما تصل أندية الترجي والصفاقسي والاتحاد المنستيري التونسيين إلى جدة خلال الأسبوع نفسه ، بينما يصل فريق الزمالك المصري إلى الطائف يوم 23 يوليو الجاري.

ويُجْرِي نادي الاتحاد السعودي معسكره الإعدادي للموسم الجديد في الطائف، الذي يستمر حتى موعد انطلاق البطولة، بينما يصل فريق الشباب إلى الطائف، قادمًا من معسكره الخارجي يوم 26 يوليو الجاري.

من جهة أخرى، تعكف اللجنة المنظمة ولجان البطولة كافة على إكمال جميع التحضيرات والترتيبات الخاصة ببدء منافسات البطولة، وذلك في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ومدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها.

وتقام البطولة في المملكة انطلاقًا من دور المجموعات، بعد نهاية مباريات تصفيات الدورين الأول والثاني، حيث تضم المجموعة الأولى: الاتحاد السعودي، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي، الشرطة العراقي، بينما تضم المجموعة الثانية: الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي، أهلي طرابلس الليبي، فيما تضم المجموعة الثالثة: النصر السعودي، الشباب السعودي، الزمالك المصري، الاتحاد المنستيري التونسي، وتضم المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء البيضاوي المغربي، الوحدة الإماراتي، الكويت الكويتي.