الرياضة غدًا.. أخضر المبارزة ينطلق في بطولة العالم

الرياض- هاني البشر أنهى المنتخب السعودي للمبارزة، استعداده للمشاركة في منافسات بطولة العالم للمبارزة، التي ستنطلق غدًا السبت، في مدينة ميلان الإيطالية، بعد أن أجرى اليوم الجمعة فحص أدوات الأسلحة للاعبين. ويشارك في بطولة العالم 980 لاعبًا من50 منتخبًا، ويستهل الأخضر السعودي مشواره في البطولة غدًا السبت بمنافسات سلاح السايبر (فردي) الذي يمثله فيه” عادل المطيري وأحمد القديحي ومحمد العمرو وعبدالله المنسف”. ويشرف على المنتخب السعودي المدرب الفرنسي سيريل، مدير الأداء الرياضي في الاتحاد، والمدرب الوطني ماجد المطيري، فيما يبدأ الأخضر السعودي لسلاح الإبيه منافساته في (الفردي) بعد غد الأحد. وكان الفرنسي سيريل مدرب المنتخب السعودي، قد اجتمع باللاعبين بعد التدريب الذي أجري اليوم، وحثهم على اللعب بثقة وجدية، والاستفادة من المعسكرين التدريبيين اللذين أقامهما المنتخب في مدينة أورليان الفرنسية ومدينة فورميه الإيطالية، وذلك بحضور أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، وعبدالله السنيد المدير التنفيذي.