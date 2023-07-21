الكوري الجنوبي” يونغ جانغ” يعزز صفوف الخليج

البلاد- جدة
أتمت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل تعاقدها مع لاعب الوسط الكوري الجنوبي يونغ جانغ؛ ليدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي 2024-2023.
وأكد النجم الكوري يونغ جانغ تحمسه لبدء تجربته الكروية في المملكة مع نادي الخليج، مظهرًا شغفه وحرصه على بدء التدريب مع زملائه في الفريق؛ حيث أثبت رغبته لفكرة الانضمام إلى الـدانـة، مؤكدًا أن دوري روشن السعودي جذاب للغاية، ما يعطيه الحافز لتقديم كل ما لديه لأبناء سيهات.
وحقق يونغ 10 ألقاب خلال مسيرته الكروية منها، لقبا شرق آسيا، وثلاث مرات لقب الدوري القطري مع السد، وكأس أمير قطر في مناسبتين، وبطولة كأس نجوم قطر، وكأس قطر وكأس ولي عهد قطر في مناسبة، كما شارك في 73 مباراة دولية رفقة منتخب بلاده؛ حيث شارك في نسختين من كأس العالم عامي 2018 و2022.
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