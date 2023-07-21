الرياضة الاتفاق يختتم وديات معسكر كرواتيا أمام فريق رابوتنيكي المقدوني

البلاد- جدة

تقرر أن يختتم فريق الاتفاق مبارياته الودية يوم الخميس المقبل، عندما يواجه فريق رابوتنيكي المقدوني بدلاً من مواجهة الأهلي، التي ألغيت بسبب تغيير الأخير مكان معسكره الخارجي. يأتي ذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي، الذي يقيمه فارس الدهناء في سفيتي مارتن بكرواتيا، الذي يستمر حتى 28 يوليو الجاري. وكان الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد منح اللاعبين راحة اليوم الجمعة بعد التعادل بنتيجة 1/1 في المباراة الودية التي جمعت فارس الدهناء مع فريق ZTE المجري، على أن تستأنف التدريبات يوم غدٍ السبت.