إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 539 ألف حبة كبتاغون

البلاد : متابعات

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة 3 محاولات لتهريب أكثر من 539 ألف حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة في شاحنتين ومركبة قدمت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تم إحباط تهريب 187,200 حبة كبتاغون عثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة من إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب 210,400 حبة كبتاغون عثر عليها مخبأة بداخل الرديتر الخاص بتبريد مقطورة الشاحنة، في حين تم إحباط المحاولة الثالثة في جمرك الحديثة، حيث عثر على 142,200 حبة كبتاغون مخبأة بداخل عجلة إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.