الرياضة الهولندي Manuel بطلًا لكأس العالم FIFAe World Cup 2023™ ضمن موسم الجيمرز- أرض الأبطال

الرياض- هاني البشر نجح الهولندي Manuel في خطف لقب بطولة كأس العالم FIFAe World Cup 2023™، آخر بطولات نهائيات FIFAe 2023 ضمن موسم الجيمرز- أرض الأبطال، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، بعد 4 أيام من المنافسات التي جمعت أفضل محترفي العالم في بوليفارد رياض سيتي. وتمكّن الهولندي البالغ من العمر 18 عامًا من تحقيق الفوز في المباراة النهائية أمام خصمه الأسترالي Mark11 من خلال ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد أن انتهت المباراة الأولى بالتعادل بنتيجة 2-2 والثانية بنتيجة 1-1؛ ليحصل بذلك Manuel على كأس البطولة وجائزة المركز الأول البالغة 300,000 دولار من مجموع جوائز البطولة البالغ مليون دولار، في حين حصل Mark11 على جائزة المركز الثاني البالغة 150,000 دولار. وقال Manuel في المؤتمر الصحفي عقب فوزه بالبطولة:” كان شعوري لا يوصف بعد تسجيل ركلة الترجيح الأخيرة، واحتفلت بشكل جنوني مع زملائي وفريق التدريب، بعد خسارتنا لنهائي كأس الأمم كان من الصعب التركيز والاستعداد لكأس العالم، التي تعد البطولة الأكبر والأهم هذا العام. وشعور الانتصار بعد الخسارة أمر رائع وهو أفضل ما يمكنه أن يحدث لأي لاعب. وفخور بأن أكون الفائز في النهاية، وأتمنى الاستمرار في تحقيق الألقاب العالمية مستقبلًا”.

وأكد Manuel على أن تجربته في المملكة خلال فترة تواجده في موسم الجيمرز- أرض الأبطال كانت مميزة، وشكر القائمين على الحدث العالمي على الاستضافة، وعلى ترحيبهم والتنظيم الاحترافي للبطولات، وأوضح بأنه يتطلع للعودة مرة أخرى والمشاركة في البطولات التي تحتضنها المملكة. وتحتضن العاصمة الرياض موسم الجيمرز- أرض الأبطال الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في بوليفارد رياض سيتي، على مدار 8 أسابيع ابتداءً من 6 يوليو، وسيمنح الجماهير تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين وبمجموع جوائز مالية يتجاوز 45 مليون دولار، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، وبرامج تعليمية، وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية. ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى العالم القادم الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.