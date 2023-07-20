الرياضة القادسية يتعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو جونزاليز

البلاد- الدمام

حسم نادي القادسية صفقته الأجنبية الرابعة في الميركاتو الصيفي الحالي، وأعلن اليوم عن تعاقده مع نجم نادي النصر، قلب الدفاع الإسباني ألفارو جونزاليز 33 عامًا. وكان ألفارو مطلبًا نصراويًا حتى الآن، حيث طالبت جماهير النصر من خلال مواقع التواصل بتجديد التعاقد معه، لكن القادسية نجح في خطف اللاعب وتأمين دفاعاته بمدافع قوي يتميز بالروح القتالية والقدرة على القيام بدور القائد على الوجه الأكمل. ويعتبر القادسية، المحطة السابعة للاعب، في مسيرته الاحترافيه التي بدأها مع راسينغ سانتاندير، في موسم 2011-2012 ، بعدها انتقل إلى ريال سرقسطة في الفترة من 2012-2014 ، وانتقل إلى نادي إسبانيول في الفترة من 2014- 2016، ثم إلى فياريال في الفترة من 2016 -2020، ثم لأولمبيك مارسيليا في الفترة من 2020 -2022 وأخيرًا مثل الفارو نادي النصر في موسم 2022-2023. وسبق للمدافع الإسباني اللعب لمنتخب إسبانيا تحت سن 21 عاما لكرة القدم، ويبلغ طوله 182 سم.

وكان القادسية قد وقع مع المحور الإنجليزي ماكس باور، والمهاجم السنغالي مباي دياني، والحارس الإسباني جويل روبلز. ويجري القادسية حالياً مفاوضات مع أكثر من لاعب، من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين قبل بداية الموسم الجديد.