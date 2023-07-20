الرياضة الفتح يواجه أويبست المجري غدًا في ثاني تجاربه بمعسكر النمسا

البلاد- جدة

يلتقي الفريق الأول لكرة لقدم بنادي الفتح غدًا الجمعة فريق أويبست المجري في ثاني تجاربه الودية، ضمن برنامجه التدريبي خلال معسكره الخارجي، الذي يقيمه في مدينة هاجنبرج بالنمسا لمدة عشرين يوماً، بقيادة المدير الفني الجديد الكرواتي سلافن بيليتش، استعداداً للموسم الرياضي 2023 – 2024. وواصل الفريق تدريباته اليوم تدريباته من خلال مران استرجاعي فني، وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب سعيد باعطية القادم من نادي جدة في أول مران له مع الفريق، كما شارك لاعبو منتخب السعودي الثلاثي عباس الحسن وأحمد الجليدان وفيصل العبد الواحد. يذكر أن برنامج الفريق الفتحاوي خلال المعسكر يشتمل على تدريبات لياقية وتكتيكية، تتخللها ثلاث مباريات ودية في النمسا، ويأتي هذه المعسكر ضمن خطة إعداد النموذجي للموسم الجديد.