الرياضة الرياض تحتضن الجولة الثانية لدوري السنوكر للكبار والناشئين

الرياض – محمد الجليحي تقام يوم غد الجمعة مواجهات الجولة الثانية لدوري السنوكر للأندية لدرجة الكبار، وذلك في الصالة رقم 1 بمقر تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض، وتلعب هذه الجولة على مدى يومي الجمعة والسبت. ويشارك في دوري السنوكر للكبار 10 أندية، هي”الشباب، الأهلي، الاتحاد، الوحدة، عكاظ، وج، الفرع، الصقور، الاتفاق، الشعلة”. كما تقام في نفس التوقيت والمكان مواجهات الجولة الثانية لدوري السنوكر للأندية لدرجة الناشئين، ويشارك في دوري الناشئين 10 أندية هي: “الفرع، الأهلي، الوحدة، عكاظ، الوطن، الشباب، مضر، قفار، الصفا، الجزيرة”. فيما تقام مواجهات الجولة الثانية لدوري البلياردو للأندية لدرجة الناشئين في الصالة رقم 2 بمقر تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض يومي الجمعة والسبت، ويشارك في دوري الناشئين 20 ناديا.