الأزياء التراثية تجذب زوار قرية «آل موسى»

البلاد ــ الباحة

جذبت الأزياء التراثية التي تحاكي الموروث التاريخي الأصيل لمنطقة الباحة، العديد من زوار فعالية “الدار” بقرية آل موسى التراثية، التي انطلقت مؤخراً.

وتؤكد هذه الأزياء الهوية الثقافية التي عُرفت بها المنطقة وما تزخر به من قطع ثمينة وعريقة، حيث تعد علامة حاضرة للصناعات المحليّة المرتبطة بذاكرة الآباء والأجداد على مر الأجيال، حتى أصبحت مطلبًا مهمًا في أبرز المناسبات والاحتفالات حديثًا.



واشتهرت ملابس النساء بمنطقة الباحة بالتنوع، منها ما يُلبس للاستخدام اليومي، وأخرى للمناسبات أو للزيارات كالدراعة والعباءة، إضافة إلى ارتدائهن أغطية الوجه كالبرقع وغطاء الرأس، المزيّنة بالحليّ والورود، وتقوم بصناعتها وتطريزها السيدات، اللاتي يقمن كذلك بخياطة أزياء أخرى كالثوب المخيط والمُكلّف أتاح يذكر أن أهالي القرية أتاحوا الزيارة لمنازلهم القديمة بعد ترميمها والتي تضمنت مجالسًا للضيافة, وقسمًا للنساء, وملتقى للشباب, ومواقع للأسر المنتجة, وللفنون التشكيلية, ولألعاب الأطفال، فيما شارك في تنظَّيم الفعالية أكثر من 20 منظمًا ومنظمة من أهالي القرية، وبمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، حيث يُقدِم المنظِّمون العديد من المعلومات التراثية والتاريخية بالقرية.