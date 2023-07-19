386 ملياراًً استثمارات أجنبية بالسعودية

البلاد – جدة

ارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بالسوق السعودي، شاملة الشركاء الإستراتيجيين- بدون أرامكو- من 12.07 % إلى 12.09 %، لتبلغ قيمتها 386.65 مليار ريال، خلال الأسبوع المنتهي في 13 يوليو الحالي.

واستقرت استثمارات الأجانب غير المؤسسين عند 10.53 % من إجمالي السوق، لتبلغ قيمة ملكيتهم- بدون أرامكو- 336.75 مليار ريال، مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين” اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين” بينما لا تشمل الحصص الإستراتيجية للمؤسسين.

ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون- بدون أرامكو- ما نسبته 1.56 % من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال ذات الأسبوع، بما يعادل 49.9 مليار ريال.