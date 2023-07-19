يبدأ مع أول نضج للتمور واشتداد الحر .. خبير طقس يعلن موعد طباخ اللون

البلاد ــ جدة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا” مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات” الدكتور عبدالله المسند، أن موسم طباخ اللون يبدأ مع أول تلوّن للتمور ونضجها عند اشتداد الحر، مشيرًا إلى أنه يبدأ عادة مع العشر الأخير من شهر يوليو، ويُدعى عند العامة بهذا الاسم ومسميات مشابهة مثل طباخ التمر، طباخ الرطب.

وأوضح “المسند”، عبر حسابه على “تويتر”، أنه “في آخر شهر يوليو يظهر طالع المرزم “نوء الذراع”، وعند ذلك تقول العامة: “إذا طلع المرزم فامل المحزم” كناية عن نضج التمر وبداية جنيه بكميات كبيرة”.

وأردف: “يستمر موسم طباخ اللون نظريًّا حتى نهاية شهر أغسطس، وفي موسم طباخ اللون يستمر الليل في أخذه من النهار بمعدل دقيقة واحدة وعشر ثوانٍ يوميًّا تقريبًا”.