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ولي العهد يرأس اللقاء التشاوري الـ 18 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1445 هـ      19 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان سمو ولي العهد في استقبال أصحاب السمو لدى وصولهم مقر انعقاد اللقاء التشاوري.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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