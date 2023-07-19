ولي العهد يرأس اللقاء التشاوري الـ 18 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

جدة : البلاد

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. سمو #ولي_العهد يرأس اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية https://t.co/mPiWMeBZLb#اللقاء_التشاوري_الخليجي pic.twitter.com/kXM3SdWhLG — صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 19, 2023

وكان سمو ولي العهد في استقبال أصحاب السمو لدى وصولهم مقر انعقاد اللقاء التشاوري.