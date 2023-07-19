وزير الطاقة ووزير الاستثمار يزوران ناقلة الهيدروجين اليابانية الأولى عالمياً في ميناء جدة

جدة : البلاد

قام صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، يرافقه معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ، وعدد من المسؤولين، بزيارةٍ للناقلة “سويسو فرونتير”، التابعة لشركة كاواساكي اليابانية، التي ترسو، حالياً، في ميناء جدة الإسلامي، وهي أول ناقلة بحرية في العالم تُعد لنقل الهيدروجين المسال، حيث اطلع سمو وزير الطاقة، ووزير الاستثمار، على التقنيات المبتكرة التي استُخدمت في بناء الناقلة.

وتركّز المملكة، ضمن جوانب أخرى، على إنتاج الهيدروجين، الذي يشكّل أحد مصادر الطاقة النظيفة، وذلك ضمن خطط المملكة الرامية لتحقيق الريادة على المستوى الدولي، في قطاع إنتاج وتصدير الهيدروجين النظيف.

يذكر أن المملكة واليابان، أطلقتا مبادرة “منار” للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، وذلك أثناء زيارة دولة رئيس وزراء اليابان للمملكة مؤخراً.

يُذكر أن شركة كاواساكي كانت قد نجحت، من خلال الناقلة “سويسو فرونتير”، في إتمام أول عملية نقل لشحنة هيدروجين في العالم، في فبراير من عام 2022م، حيث نقلت الشحنة من أستراليا إلى اليابان.