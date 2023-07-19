شارك 24 عارضًا من مزارعي المانجو في مهرجان مانجو أملج، الذي استمر لمدة أربعة أيام بعدد زوار تجاوز 7 آلاف زائر.

وأشار مدير مكتب الوزارة بمحافظة أملج المهندس هشام المنزلاوي، إلى أن مكتب الوزارة عمل من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين بعرض منتجاتهم الزراعية، وفتح قنوات تسويقية لها داخل المنطقة وخارجها، مثمنًا الدعم غير المحدود من سمو أمير منطقة تبوك للمزارعين، ولوزير البيئة والمياه والزراعة؛ لدعمه المستمر للجهود التوعوية والإرشادية وإقامة الأنشطة للمزارعين، واهتمامه الدائم بكل ما من شأنه خدمتهم، مقدمًا شكره للجهات الحكومية والجمعيات والشركات والمزارعين المشاركين في المهرجان.