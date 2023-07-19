الأخيره

مهرجان مانجو أملج

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1445 هـ      19 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

شارك 24 عارضًا من مزارعي المانجو في مهرجان مانجو أملج، الذي استمر لمدة أربعة أيام بعدد زوار تجاوز 7 آلاف زائر.
وأشار مدير مكتب الوزارة بمحافظة أملج المهندس هشام المنزلاوي، إلى أن مكتب الوزارة عمل من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين بعرض منتجاتهم الزراعية، وفتح قنوات تسويقية لها داخل المنطقة وخارجها، مثمنًا الدعم غير المحدود من سمو أمير منطقة تبوك للمزارعين، ولوزير البيئة والمياه والزراعة؛ لدعمه المستمر للجهود التوعوية والإرشادية وإقامة الأنشطة للمزارعين، واهتمامه الدائم بكل ما من شأنه خدمتهم، مقدمًا شكره للجهات الحكومية والجمعيات والشركات والمزارعين المشاركين في المهرجان.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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