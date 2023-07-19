مفتي «بوغوريتشا» يشيد بالجهود الإسلامية السعودية

البلاد – الرياض

أشاد مفتي العاصمة بوغوريتشا بالجبل الأسود جمال أحمد رجب، بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمانه في خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية التي يحظى بها حجاج بيت الله الحرام، والاهتمام البالغ بالحرمين الشريفين.

ونوّه رجب بالأعمال والإنجازات التي تقدمها المملكة على الصعيدين الإسلامي والإنساني، والبرامج التي تنفذها لخدمة المسلمين؛ كبرامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وتوزيع التمور والمصاحف مجانًا على مسلمي العالم، إضافةً للمؤتمرات الإسلامية والدولية التي تنظمها المملكة وتدعو إليها.

وبين مفتي العاصمة أهمية زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ للجبل الأسود، مؤكدًا بأنها ستسهم بشكل فعّال في بناء علاقات متينة ومميزة بين المملكة والجبل الأسود في مجال العمل الإسلامي.