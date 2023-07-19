كلاب«الدنجو» تسرح فى «جنة» أستراليا

سيدني ــ وكالات

هاجم قطيع من كلاب” الدنجو” الأسترالية امرأة شابة في جزيرة كجاري الرملية الأسترالية، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة. وقالت محطة «ايه بي سي» الإذاعية الأسترالية العامة، نقلًا عن خدمات الطوارئ: إن الضحية كانت تركض عندما هاجمها قطيع من أربعة كلاب، ثم سقطت الضحية في البحر، ولكن تم مطاردتها من قبل اثنين من كلاب الدنجو.

وأضافت المحطة أن الكلاب قامت بِعَضِ العداءة في جذعها ورجليها، وتم نقلها بمروحية إلى خليج هيرفي في البر الرئيس لأستراليا.

وكلاب الدنجو، هي كلاب محلية، أصبحت ضارية منذ آلاف السنين، وتعيش بشكل رئيس في أستراليا. وتشتهر كجاري، أكبر جزيرة رملية في العالم قبالة ساحل كوينزلاند، بوجود فصيلة الدنجو بها. ومنذ يونيو الماضي، عرفت الجزيرة رسميًا باسمها الأصلي” كجاري” ويعني” الجنة” في لغة شعب بوتشولا.

وأشارت وزارة البيئة الأسترالية إلى وقوع 33 هجومًا منذ عام 2018م. وتقدر سلطات كوينزلاند أن ما بين 25 و 30 قطيعًا من كلاب الدنجو، كل منها يتراوح عدد أفرادها بين ثلاثة و12 كلبًا تعيش في الجزيرة.

يشار إلى أن كلاب الدنجو، التي لا تنبح، ولكنها تعوي مثل الذئاب، تحظى بالحماية في جزيرة كجاري.