رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الأمريكي

البلاد- جدة

أكد لاعب فريق النصر، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لن يعود للعب في أوروبا، وقال: إن الدوري السعودي للمحترفين أفضل من دوري المحترفين الأمريكي، الذي اختاره غريمه ليونيل ميسي لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

وأشار رونالدو- الذي انضم لنادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي- بعقد لمدة عامين ونصف العام، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، أنه مهد الطريق أمام لاعبين كبار آخرين للانتقال إلى الفرق السعودية، إلى جانب رغبة آخرين في الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

– تراجع مستويات الدوريات الأوروبية

وقال قائد النصر والمنتخب البرتغالي: إن معظم مسابقات الدوري في أوروبا تعاني تراجعًا ملحوظًا في المستوى الفني.

ونقلت شبكة “ESPN” عن رونالدو قوله:” أنا بنسبة 100 % لن أعود إلى أي فريق أوروبي. أنا عمري 38 عامًا. فقدت الكرة الأوروبية الكثير من الكفاءة. المسابقة الوحيدة التي لا تزال جيدة هي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي تتفوق على باقي مسابقات الدوريات الأوروبية الأخرى”.

وكان ميسي، غريم رونالدو على مدار سنوات، مرشحًا للانتقال إلى الدوري السعودي، قبل أن يختار اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة في قطر الانضمام إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي بعقد يمتد حتى 2025.

روشن يتفوق على الأمريكي

عن هذا الأمر، قال رونالدو: ” الدوري السعودي أفضل من الدوري الأمريكي. الآن يأتي كل اللاعبين إلى هنا، وخلال عام واحد سيحضر المزيد من اللاعبين الكبار إلى الدوري السعودي الذي يمتاز بالتنافسية الشديدة وارتفاع المستوى الفني لمعظم الفرق”.

وقد سار لاعبون كبار على نهج رونالدو في الانتقال إلى الدوري السعودي؛ منهم” كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية والقادم من ريال مدريد، وكذلك نجولو كانتي من تشيلسي، وقد انضم اللاعبان إلى الاتحاد بطل الدوري موسم (2022-2023).