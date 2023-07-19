رسالة تحقيق مع ترمب في أحداث الكونغرس

البلاد – وكالات

أكد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، تلقيه رسالة رسمية تبلغه أنه هدف لتحقيق جنائي في إطار جهوده لإلغاء انتخابات عام 2020م، وفقاً لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقال ترمب: “أرسل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل رسالة تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى المعنية بأحداث 6 يناير، ومنحني 4 أيام للمثول أمام الهيئة، ما يعني في غالبية الأحيان الاعتقال أو الإدانة”.

وتلقى ترمب أيضاً رسالة من سميث في وقت سابق من هذا العام، قبل توجيه الاتهام إليه في التحقيق في سوء التعامل مع الوثائق السرية التي نقلها معه من البيت الأبيض.

وحث المحقق الأمريكي الخاص جاك سميث، الخميس، القاضي الاتحادي، الذي يحقق في قضية احتفاظ دونالد ترمب بوثائق سرية، على رفض طلب الرئيس الأمريكي السابق تأجيل محاكمته الجنائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024م.

وكان الدفاع عن ترمب قد تقدم بطلب للمحكمة لتأجيل المحاكمة في القضية المعروفة باسم “وثائق مارالاغو” وإلغاء الموعد المقرر لها. وأظهر طلب قدمه محامو الرئيس الأمريكي السابق أن دونالد ترمب ومساعده والت ناوتا، طلباً من محكمة اتحادية بولاية فلوريدا تأجيل المحاكمة الجنائية في القضية التي تتعلق بالاحتفاظ بوثاق سرية بعد تركه منصه.