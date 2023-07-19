رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى تايلند

البلاد – الرياض

يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ زيارةً رسمية إلى مملكة تايلند، على رأس وفد من مجلس الشورى؛ تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس الشيوخ التايلندي، وذلك في إطار تبادل الزيارات وتطوير العلاقات بين الدول الشقيقة والصديقة، وفيما بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات؛ ترسيخًا لأواصر التعاون والتنسيق في المجال البرلماني.

وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ في تصريح، أن هذه الزيارة الرسمية إلى مملكة تايلند؛ تأتي تنفيذًا لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتعزيز روابط الصداقة بينهما، والتعاون المثمر في شتى المجالات.

ونوه بالجهود الحثيثة من قيادتي البلدين نحو تعزيز العلاقات الثنائية، مُشيدًا بالنتائج التي أثمرت عنها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مملكة تايلند، وذلك بعد الزيارة التي قام بها دولة رئيس وزراء مملكة تايلند إلى المملكة العربية السعودية، التي أكدت العزم والحرص على تعزيز أواصر الصداقة والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب على مختلف المستويات، بما يخدم مصالح وشعبي البلدين.

وأكد أهمية الدوًر البارز الذي يؤديه مجلس الشورى، فيما يعزز علاقات المملكة العربية السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة، في إطار الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها المجلس، والأدوار المهمة التي يؤديها؛ تعزيزًا للعلاقات، وتنسيقًا للمواقف في مختلف القضايا الدولية.

ويعقد رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية مع معالي رئيس مجلس الشيوخ التايلندي، كما يعقد جلسة مباحثاتٍ مع معالي رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) رئيس مجلس النواب التايلندي، كما يلتقي معاليه والوفد المرافق له خلال الزيارة عددًا من كبار المسؤولين في مملكة تايلند.