رئيسا طاجيكستان وأوزبكستان يصلان إلى جدة

جدة – واس

وصل فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان إلى جدة أمس، للمشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

كما وصل فخامة الرئيس شوكت ميرضيائييف رئيس جمهورية أوزبكستان، وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان يوسف صالح العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.