جياد النخبة تتنافس للفوز بكأس مهرجان الورد الطائفي السبت المقبل

تذاكر الدخول مجانيّة.. وجوائز لـ3 مشجّعين مع كلّ شوط

الطائف- محمد الجليحي

تتنافس نخبة الجياد والأفراس، في عمر 3 سنوات، على اقتناص كأس مهرجان الورد الطائفيّ، مساء السبت المقبل، في ختام الحفل الـ21 من موسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل، على ميدان الملك خالد بن عبد العزيز في الحوية.

ويخوض 18 جوادًا وفرسًا غمار شوط الكأس، وهو التاسع الأخير في الحفل، ويصل مجموع جوائزه إلى 150 ألف ريال، نصفُها لصاحب المركز الأوّل.

وبينما ينظّم النادي هذا السباق للعام الثالث، أسفرت النسختان السابقتان عن فوز الفرس “فلوريت”، المملوكة لإسطبل شموخ العز، بكأس 1443هـ، مع الخيّال عبد الله الراشد والمدرّب ناهض السبيعيّ، وفوز الجواد “سعران الخيل” المملوك لبدر مشاري بدر بن زريبان وأبنائه، مع الخيال عبدالله المساعد والمدرب ممدوح العلي بكأس 1442هـ.

وهذا العام، تضمّ قائمة المتنافسين على الكأس مجموعةً من الأسماء المرشّحة؛ عطفًا على انتصاراتها وقوة أدائها خلال الموسم، ومنها الجواد “يزداد هيبة”، المملوك لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدليّ، والفرس “واكدة”، المملوكة لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، والجواد “هديرس”، المملوك لماجد مهل البقميّ، والجواد “الشريد”، المملوك لأبناء فهد منير العضيانيّ.

ويكتسب “يزداد هيبة” ثقة النقّاد، الذين يرونه أقوى المرشحين، بسبب إتقانِه لمسافة ألفي متر، التي حُدِّدَت للشوط، وتقديمِه مستوى ثابتًا خلال الموسم، يُجسّده إحرازُه انتصارين؛ آخرهما منحه جائزة نادي سباقات الخيل التقديريّة.

وإضافةً إلى “واكدة” التي حقّقت انتصارين في الموسم، يخوض الجواد “أشجع” والفرس “نافذة”، المملوكان أيضًا لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، منافسة كأس مهرجان الورد الطائفيّ، والثلاثيّ قوةٌ لا يستهان بها، تحت إرشاد المدرّب أحمد محمود النهيريّ.

ويُعد الجواد “هديرس” أحد أقوى الأسماء التي يجهّزها المدرّب غيث الغيث لحصد البطولات هذا العام، حيث يدخل “هديرس” السباق وفي رصيده انتصاران من الموسم الماضي.

ويتقن الجواد “الشريد”، الذي يدرّبه فيصل العضيانيّ، شعبة القدوم المتأخّر، التي تناسب هذه المنافسة؛ لذا يُعدّ أحد المرشحين. وسجّل “الشريد” انتصارًا باسمه في الموسم، الذي انطلق في 1 يونيو الماضي ويمتدّ حتىالـ 7 من أكتوبر المقبل.

وقبل شوط المهرجان، يشهد الحفل الـ21، الذي يُستهلّ عصر السبت، 8 أشواط متنوّعة، يضمن بطلُ أوّلِها جائزةَ النادي التقديريّة.

ويشارك 18 جوادًا وفرسًا في هذا الشوط، الممتدّ لـ1200 متر، ومن بينها الجواد “ديزرت مان”، المملوك لصاحب السموّ الملكيّ الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والفرس “عبية المحمديّة”، المملوكة لصاحب السموّ الملكيّ الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز.

كما يشارك الجواد “ماي ماب”، المملوك لصاحب السموّ الملكيّ الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، والجواد “تاج نيوم” والفرس “ريم الرياض”، المملوكان لسلطان فيحان فيصل المنديل.

وتبلغ جوائز الشوط، مفتوح الدرجات لعمر 3 سنوات، 130 ألف ريال، نصفُها لصاحب المركز الأوّل.

وينظّم النادي، الخميس والجمعة المقبلين في الميدان نفسه، الحفلين الـ19 والـ20 من الموسم، ويتألّف كلٌ منهما، كذلك، من 9 أشواط متنوّعة الدرجات والتصنيفات لمختلِف الأعمار والفئات.

ومن أبرز أشواط الحفل الـ20 الشوطُ التاسع الأخير، الذي يمتدّ لـ1600 متر، وينال الفائز به جائزة النادي التقديريّة، بينما يبلغ مجموع جوائزه 130 ألف ريال نصفُها لبطله.

ويصل عدد متنافسي الشوط، مفتوح الدرجات لعمر 3 سنوات فأكثر، إلى 14 جوادًا وفرسًا، من بينهم الجوادان “متباين” و”فز” والفرس “تصاريح”، والثلاثيّ مملوك لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز.

كما تضمّ قائمة المشاركين في الشوط الجواد “حافظك الله”، المملوك لصاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والجواد “بدر العلياء”، المملوك لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدليّ.

ويصل إجمال جوائز أشواط الحفلات الثلاثة إلى مليونٍ و790 ألف ريال، بواقع 240 ألفًا للحفل الـ19، و745 ألفًا للحفل الـ20، و805 آلاف للحفل الـ21، وتُمنَح جوائز كلّ شوطٍ إلى أصحاب المراكز الخمسة الأولى، بقِيمٍ متدرّجة، كلٌّ حسب مركزه في السباق.