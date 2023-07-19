بايرن ميونيخ يستهدف تشواميني من ريال مدريد

زعمت وسائل إعلام أن بايرن ميونيخ -بطل ألمانيا في آخر 11 موسمًا- يهدف للتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني (23 عامًا) من ريال مدريد.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس أن بايرن ميونيخ أبدى اهتمامًا حقيقيًا بضم تشواميني، ووضع مبلغًا يقارب 60 مليون يورو على طاولة النادي الملكي.

في نفس السياق، يراقب ليفربول الإنجليزي وضعية تشواميني، بيد أن فرص بايرن ميونيخ تبدو أقوى في الحصول على خدمات اللاعب.

تشواميني انضم إلى ريال مدريد صيف 2022 من موناكو مقابل 80 مليون يورو، ليكون بديلًا للبرازيلي كاسيميرو الذي رحل باتجاه مانشستر يونايتد.