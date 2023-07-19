النصر يحسم صفقة فوفانا.. ويقترب من البرازيلي أليكس

هلال سلمان- جدة

يقترب نادي النصر من حسم ثاني صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي؛ حيث ذكرت ميديا فرنسية، أنه سيعلن قريبًا عن انتقال لاعب الوسط الفرنسي من أصول عاجية، سيكو فوفانا، من نادي لنس، بعد أن اتفق على قيمة انتقاله التي بلغت 19 مليون يورو.

وقالت صحيفة (ليكيب) الفرنسية: إن فوفانا اجتاز الفحص الطبي الذي أجري له في البرتغال، حيث يجري النصر معسكره الإعدادي للموسم الجديد، وأن الصفقة ستعلن قريبًا بشكل رسمي.

وكان النصر قد تعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي شارك في أول مباراة له مع الفريق أمام سلتا فيغو الإسباني، في اللقاء الذي خسره النصر بخماسية نظيفة.

ويبلغ فوفانا من العمر 28 عامًا، وبدأ مسيرته الكروية عام 2014م مع مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي أعاره إلى فولهام، ثم إلى باستيا الفرنسي، قبل أن يشتري عقده نادي أودينيزي الإيطالي عام 2016م، ثم انتقل إلى لنس الفرنسي عام 2020م.

ومع أنه مثل منتخبات فرنسا السنية، إلا إنه اختار اللعب لمنتخب ساحل العاج الأول، وخاض معه 8 مباريات، سجل خلالها 3 أهداف.

من جانب آخر، ذكر الصحفي الموثوق فابريتسيو رومانو، أن نادي النصر يقترب من حسم صفقة انتقال الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، بعد أن توصل لاتفاق مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يتخلى النصر عن ظهيره العاجي غيسلان كونان، في حال نجاحه بضم تيليس البالغ من العمر 30 عامًا، الذي لعب الموسم الماضي في صفوف إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة.

وفي سياق متصل، رفع نادي بايرن ميونيخ الألماني سعر انتقال لاعبيه السنغالي ساديو ماني، رغم رغبته في التخلص منه؛ حيث لا يدخل في حساباته للموسم الجديد.

وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) أن البايرن رفع قيمة انتقال النجم السنغالي إلى 32 مليون يورو، بالإضافة لبعض المكافآت الأخرى لكي يتخلى عن ماني.

وأكدت الشبكة العالمية، أن إدارة النادي البافاري حددت في البداية مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن ماني، لكنها لجأت إلى رفع المبلغ بعد اهتمام الأندية السعودية بضم لاعب ليفربول السابق.

وقالت الشبكة: إن ممثلي ناديي النصر والأهلي التقوا مع وكلاء ماني؛ من أجل حسم صفقة الانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرة إلى أن الصفقة تقترب من الحسم.