الرياضة

السيتي يوافق على انتقال محرز للأهلي

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1445 هـ      19 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
رياض محرز

البلاد- جدة

تأكيدًا لما نشرته “البلاد” قبل عدة أيام، كشفت تقارير إعلامية عن موافقة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على بيع المحترف الجزائري بصفوفه رياض محرز للنادي الأهلي.

وذكرت شبكة قنوات بي إن سبورتس، أن القيمة المالية للصفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ 32 عامًا، خاض بقميص مانشستر سيتي 47 مباراة في الموسم المنصرم، وسجل 15 هدفًا وصنع 12 خلال 3068 دقيقة لعب.

وكان الأهلي قد أعلن خلال الانتقالات الصيفية الجارية تعاقده مع حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي فيرمينو.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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