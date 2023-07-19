الرياضة السيتي يوافق على انتقال محرز للأهلي

البلاد- جدة تأكيدًا لما نشرته “البلاد” قبل عدة أيام، كشفت تقارير إعلامية عن موافقة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على بيع المحترف الجزائري بصفوفه رياض محرز للنادي الأهلي. وذكرت شبكة قنوات بي إن سبورتس، أن القيمة المالية للصفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني. يُذكر أن اللاعب صاحب الـ 32 عامًا، خاض بقميص مانشستر سيتي 47 مباراة في الموسم المنصرم، وسجل 15 هدفًا وصنع 12 خلال 3068 دقيقة لعب. وكان الأهلي قد أعلن خلال الانتقالات الصيفية الجارية تعاقده مع حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي فيرمينو.