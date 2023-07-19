«السمكة العمياء» قادرة على رؤية الضوء

لندن ــ وكالات

تعتبر أسماك الكهف العمياء نادرة، ويصعب دراستها، إلا أن بحثًا جديدًا أظهر أن هذه السمكة لديها قدرة غير متوقعة على رؤية الضوء.

عملت عالمة الأحياء البحرية بجامعة لندن إنجا ستيندال وزملاؤها، على عينة من أنسجة أسماك الكهف العمياء، من ثلاثة كهوف منعزلة.

واكتشفوا أن السمكة رغم كونها عمياء إلا أن خلاياها يمكنها اكتشاف الضوء، وتدخلها في ساعاتها البيولوجية في دورة الضوء والظلام، لكن الباحثة البريطانية أوضحت أن «الكشف عن الضوء غير المرئي يتم الاحتفاظ به على مستوى الخلية الأساسي، رغم أن خلايا أسماك الكهف لم تستجب بقوة، مثل تلك الخلايا من الأسماك السطحية».

يشار إلى أن السمكة العمياء، تنتمي الي الأنواع النادرة من الأسماك، وتوجد في عمان والإمارات والبحرين، وهي تستطيع البقاء علي قيد الحياة، رغم صعوبة ظروفها والظروف المحيطة بها، وقد تكيفت مع البيئة المظلمة من خلال فقدان الخضاب وبعض حراشفها، ولا توجد للأنواع الكبيرة منها أي وظائف للإبصار تمامًا.