50 فعالية تبرد صيف البصر في بريدة

البلاد ــ بريدة

يشهد مهرجان صيف البصر ببريدة المقام حاليًا بمنتزه الأمير فيصل بن مشعل بمركز البصر لمدة 35 يوماً توافد آلاف الزوار يومياً، من منطقة القصيم وخارجها للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من فعاليات متنوعة, بمشاركة عددٍ من الجهات المشاركة.

وأوضحت بلدية البصر أن مهرجان صيف البصر يضم عددًا كبيرًا من الفعاليات المقامة يوميًا من الساعة السابعة مساءً، حيث تتضمن أكثر من 50 فعالية من الأنشطة المتنوعة التي تواكب تطلعات الزوار والمتنزهين، من أسر منتجة وحرفيين ومقاهي ومطاعم، وسط مجموعة من البرامج والفعاليات الترفيهية التي تستهوي جميع طبقات المجتمع.

وبيّنت أن المنتزه يحتضن سنويًا العديد من المهرجانات المتنوعة ويعد من أهم أماكن جذب السياحة والاستثمار في المنطقة ويتميز بموقعه داخل المناطق الريفية على طريق الملك فهد، وقربه من المراكز والقرى والمحافظات المجاورة، كما تقدم بلدية البصر ممثلة في إدارة الاستثمارات الكثير من الفرص الاستثمارية في الحدائق والأماكن التابعة لنطاق خدمات البلدية وتدعوا وتشجع المستثمرين على الاستثمار في الأرياف الغربية لمدينة بريدة، مقدمة لهم جميع وسائل الدعم اللازمة والتسهيلات لإنجاح استثماراتهم في المنطقة.