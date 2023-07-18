19.2 مليار ريال صفقات عقارية

البلاد – جدة

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل، انخفاض قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر ذي القعدة الماضي بنسبة 19 % لتبلغ نحو 19.2 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت آنذاك نحو 23.7 مليار ريال.

وانخفض عدد الصفقات العقارية إلى نحو 16.96 ألف صفقة، مقارنة بشهر ذي القعدة 1443 ـ، كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الفترة إلى 17.3 ألف عقار مبيع. ومثلت قيمة الصفقات السكنية ما نسبته 62 % من إجمالي الصفقات العقارية، والصفقات التجارية نحو 28 %، والصفقات الزراعية والصناعية 9 %.

جغرافيا كانت الرياض أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية (السكنية والتجارية) بقيمة 10.1 مليار ريال، تلتها جدة بنحو 2.08 مليار ريال في السياق رجحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن تشهد الفترة المقبلة فتورا في التبادلات العقارية وفي أسعار العقارات ، وأرجعت في تقرير الربع الأول هذه الحالة إلى حجم القطاع السكني في مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات وقيادته للطلب العقاري في الأرباع الماضية. ووفقا للتقرير فإن أسعار العقارات تأثرت بالتسارع في منح القروض العقارية للأفراد والسياسات الحكومية الرامية لتملك المسكن، ما دعم صعودها.