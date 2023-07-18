15 % ارتفاع أعداد المسافرين عبر مطارات المملكة

البلاد – الرياض

أعلنت شركة تجمع مطارات الثاني ،التي تقوم بتشغيل وإدارة 22 مطاراً داخل المملكة، أنها حققت نسبة ارتفاع في الحركة الجوية لعدد الرحلات عبر المطارات الدولية والداخلية التابعة لها بما يقدر بـ 9 % بالإضافة لارتفاع بأعداد المسافرين نحو 15 % خلال النصف الأول مقارنةً بالعام 2022م، حيث بلغ عدد الرحلات لـ67,8 ألف رحلة ،بينما بلغ عدد المسافرين، 7,4 ملايين مسافر.

من جهة ثانية أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر يونيو، وتصدر مطار الملك خالد الدولي فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنوياً، وحصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز على المركز الأول للمطارات التي تتراوح أعداد المسافرين فيها من 5 إلى 15 مليون مسافر ، فيما تصدر مطار أبها الدولي المطارات التي تتراوح أعداد المسافرين فيها من 2 إلى 5 ملايين مسافر.