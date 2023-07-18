ولي العهد يصطحب رئيس جمهورية تركيا لدى مغادرته قصر السلام إلى مقر إقامته

جدة : واس

اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا لدى مغادرته قصر السلام بجدة إلى مقر إقامته.

فيديو | #ولي_العهد يصطحب الرئيس التركي لدى مغادرته قصر السلام بجدة إلى مقر إقامته، وأردوغان يقدم سيارتين كهربائية تركية الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهدhttps://t.co/dE7xXbnXj0#الرئيس_التركي_في_المملكة⁩ pic.twitter.com/aGwRvIl3JC — صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 18, 2023

وقدّم فخامة رئيس جمهورية تركيا سيارتين كهربائية تركية الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد.