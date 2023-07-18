الأولى

ولي العهد يصطحب رئيس جمهورية تركيا لدى مغادرته قصر السلام إلى مقر إقامته

صحيفة البلادaccess_time1 / محرم / 1445 هـ      18 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا لدى مغادرته قصر السلام بجدة إلى مقر إقامته.

وقدّم فخامة رئيس جمهورية تركيا سيارتين كهربائية تركية الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.