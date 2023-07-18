ولي العهد ورئيس وزراء اليابان يبحثان تعزيز التعاون

جدة – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة مساء الأحد، دولة رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا، وأجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد سمو ولي العهد، ودولة رئيس الوزراء الياباني جلسة مباحثات رسمية، رحب سمو ولي العهد في بدايتها بدولة رئيس الوزراء الياباني في المملكة، فيما عبر دولته عن سعادته بهذه الزيارة، ولقائه سمو ولي العهد.

وجرى خلال الجلسة تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، وسبل تعزيز التعاون؛ وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وعقب جلسة المباحثات، التقى سمو ولي العهد، بحضور دولة رئيس الوزراء الياباني، رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان.



حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح – الوزير المرافق- ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.

فيما حضر من الجانب الياباني، معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد يوشيهيكو إيسوزاكي، والأمين التنفيذي لدولة رئيس الوزراء السيد شيمادا تاكاشي، ومعالي أمين عام الأمانة العامة للأمن الوطني السيد أكيبا تاكيو، ومعالي نائب وزير الخارجية السيد يامادا شيجيو، ومعالي نائب وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا السيد ماسوكو هيروشي، ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة للشؤون الدولية السيد هوساكا شين، ومعالي نائب وزير الأراضي وتنمية هوكايدو بوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة السيد أيهارا آتسوشي، ومعالي نائب وزير الدفاع للشؤون الدولية السيد أوكا ماسامي، والأمين التنفيذي لدولة رئيس الوزراء السيد أهتسورو تيتسويا، وسفير اليابان لدى المملكة السيد إيواي فوميو، والمدير العام لمكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية السيد ناغاوكا كانسوكي، والمدير العام بهيئة السياسة الفضائية الوطنية بمكتب مجلس الوزراء السيد كازيكي جون، ومدير القسم الثاني للشرق الأوسط بوزارة الخارجية السيد كوروميا تاكايوشي.

وقد غادر رئيس الوزراء جدة أمس الاثنين، وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.