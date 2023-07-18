«واتساب» يحسن الصور الرمزية

واشنطن- وكالات

أدخل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري حزمة من التحديثات الجديدة، التي تُضفي مزيدًا من الحيوية للصور الرمزية “الأفاتا”؛ لتحسين تجربة المستخدم في استخدام الملصقات في المحادثات.

وتتيح التحديثات الجديدة إمكانية إنشاء الصور الرمزية تلقائيًا، من خلال التقاط صورة ” سيلفي” ودمجها بالملصق، إلى جانب مجموعة ضخمة من الصور الرمزية المحدثة المتاحة لجميع المستخدمين.

ورصد موقع “wabetainfo” المتخصص هذه التحسينات في الإصدار التجريبي رقم 2.23.15.6 من التطبيق الخاص بأجهزة أندرويد، مشيرًا إلى ميزة أخرى، تتيح اقتراح الملصقات أثناء إرسال الرسائل داخل المحادثات.