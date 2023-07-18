مانشستر يونايتد يحسم صفقة أونانا

حسم مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة التعاقد مع حارس المرمى الكاميروني الشاب أندريه أونانا (27 عامًا) من إنتر ميلان وصيف بطل أوروبا.

يومية “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، قالت اليوم الثلاثاء: إن أونانا ودّع زملاءه في التدريب الصباحي، فيما يبدو أنه آخر تدريب له مع إنتر ميلان.

تعاقد مانشستر يونايتد -الوشيك- مع أونانا جاء بعد رحيل الحارس الأسطوري، الإسباني ديفيد دي خيا، الذي حمى عرين النادي في المواسم الـ12 الأخيرة.

ومن المحتمل أن تتجاوز صفقة انتقال أونانا إلى مانشستر يونايتد حاجز 50 مليون يورو- حسبما نشرت إذاعة بي بي سي (BBC) من مصادرها.

وسينضم أونانا إلى زملائه الجدد -فور توقيعه العقد- في الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة، حيث من المفترض أن يلعب مانشستر يونايتد مباريات وديّة استعدادية للموسم الجديد 2023-2024؛ أبرزها أمام أرسنال وريال مدريد وبوروسيا دورتموند.