رودريغو يدعو مبابي للانضمام إلى ريال مدريد

أعرب مهاجم ريال مدريد، البرازيلي الشاب رودريغو غويس (22 عامًا) عن رغبته في انضمام الفرنسي كيليان مبابي إلى النادي الملكي، اليوم الثلاثاء.

رودريغو تحدّث إلى قناة “Sport tv Brasil” البرازيلية في مقابلة خاصة على هامش قضاء إجازته السنوية في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.

تصريحات رودريغو تزامنت مع توتّر الأجواء بين مبابي وإدارة فريقه، باريس سان جيرمان، بعد أن أعلن اللاعب عن رغبته في الرحيل وعدم تمديد عقده الذي ينتهي صيف 2025، فضلًا عن تصريحات من مبابي قال خلالها: إن الـ”بي إس جي” فريق منقسم ومليء بالصراعات والنزاعات.

وقال رودريغو: “يتعاقد ريال مدريد مع صفقات مميزة في سوق الانتقالات، تقوم إدارة النادي بجلب أفضل اللاعبين الشباب”. قبل أن يضيف عن مبابي: “لا أعرف شيئًا محددًا عنه، لكن أتمنى أن يأتي مبابي إلينا، سيساعدنا كثيرًا، إنه نجم كبير”.

ريال مدريد كان قد أبرم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الحالي 2023، حيث تعاقد مع صانع الألعاب الإنجليزي جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند، والجناح التركي الواعد أردا غولر من فنربخشة.