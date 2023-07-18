رجل أمام القضاء بتهمة تعذيب القطط

شيكاغو – وكالات

دعت جماعات حماية الحيوانات في جميع أنحاء شيكاغو الأشخاص إلى توخي الحذر عند رعايتهم للحيوانات الأليفة، بعد اتهام رجل بالقسوة على الحيوانات؛ بسبب مزاعم تعذيبه لقطط صغيرة، وقتلها.

وقالت شرطة شيكاغو، في مذكرة الاعتقال: إن توماس مارتل، البالغ من العمر 22 عامًا، أغرق وخنق قطتين حتى الموت، وشوه قطة ثالثة «بآلة حادة»،

وعثر عناصر الشرطة على قطة رابعة ميتة في كيس من البلاستيك داخل شقة مارتل. وقالت مذكرة الاعتقال: إن صديقة مارتل أبلغت الشرطة أن القطة ماتت بعد أن وضعها في الميكروويف.

وأضافت المذكرة: إن مارتل سلم نفسه، بصحبة محاميه، إلى مركز المنطقة الرابعة عشرة في ميدان لوجان الاثنين الماضي. ووجهت إلى مارتل تهمتان جنائيتان، تتعلقان بتعذيب الحيوانات، وأربع تهم تتعلق بالقسوة المشددة على الحيوانات.

وأُطلق سراح مارتل، بعد أن دفع والده 10 % المطلوبة من الكفالة البالغة 75 ألف دولار، بشرط أن تتم مراقبته إلكترونيًا، وألا يحوز أي حيوانات، ومن المقرر مثول الرجل أمام المحكمة الاثنين المقبل.