برنامج عمل مشترك لتعزيز التكامل الخليجي

البلاد- الخبر

وقّعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، على برنامج عمل تنفيذي مشترك يهدف إلى خدمة العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري، وذلك في إطار جهودهما المستمرة لتعزيز وتوثيق التعاون بينهما، ووقّع البرنامج الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حسن بن معجب الحويزي.

وسيعمل الجانبان على تحقيق التكامل بشكل وثيق من خلال مجالات عمل متعددة، تشمل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز العمل المشترك، وتوثيق التعاون الاقتصادي، وإعداد الرؤى والمقترحات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وبين اقتصاديات الدول الأخرى.

وتضمنت مجالات العمل استمرار تعزيز خطوات التكامل بين اقتصاديات دول المجلس بصفة عامة، والقطاع الخاص في دول المجلس بشكل خاص، والتعاون في مجال التدريب وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية، ومتابعة تنفيذ ما يخص القطاع الخاص من أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.