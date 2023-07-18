المنتخب السعودي للمبارزة يشارك في بطولة العالم

الرياض- هاني البشر
يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة العالم للمبارزة، التي ستنطلق بعد غد الخميس، وتستمر لمدة 10 أيام في مدينة ميلان الإيطالية، ويترأس بعثة المنتخب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، ويخوض الأخضر منافسات البطولة باللاعبين” عادل المطيري وأحمد القديحي ومحمد العمرو وعبدالله المنسف (سلاح السايبر) وأحمد آل حسين وحسين الطويل وخليفة العميري وفيصل عابد (سلاح الإبيه).
وكان المنتخب السعودي لسلاح السايبر قد أنهى معسكره الإعدادي اليوم في أكاديمية كريستيان باور في مدينة أورليان الفرنسية، بعد أن استمر لمدة 20 يومًا، بإشراف مدير الأداء الرياضي في الاتحاد سيريل، والمدرب الوطني ماجد المطيري، وتواجد إداري المنتخب سعود الهويمل.
فيما أنهى الأخضر السعودي لسلاح الإبيه معسكره في مدينة فورميه الإيطالية، الذي استمر لمدة 10 أيام، تحت إشراف المدرب محمد فؤاد، وبتواجد خالد البريدي إداري المنتخب، وخاض الأخضر السعودي خلال المعسكر عددًا من المواجهات مع منتخبات أوروبية وعربية استعدادا للبطولة.