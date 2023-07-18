الرياضة القادسية يتعاقد مع حارس ليدز يونايتد الإنجليزي

الدمام- البلاد

أنهت إدارة نادي القادسية التعاقد مع الحارس الإسباني” جويل روبلز” قادمًا من فريق ليدز يونايتد الإنجليزي. جاء التعاقد مع روبلز؛ لتدعيم حراسة مرمى الفريق القدساوي، الذي ينافس في دوري يلو للدرجة الأولى. ويتمتع روبلز بخبرات كبيرة في مركز حراسة المرمى، حيث يبلغ من العمر 33 عامًا، ويتميز بالطول الفارع؛ إذ يصل طوله إلى 1.97م. وبدأ روبلز مسيرته مع كرة القدم من فريق الشباب بنادي خيتافي الإسباني، بعدها انتقل لفريق أتلتيكو مدريد، وتدرج من خلاله حتى وصل للفريق الأول، ثم انتقل بنظام الإعارة لرايو فاليكانو، ومنه إلى ويجان أتلتيكو الإنجليزي بنظام الإعارة، قبل أن يمثل فريق إيفرتون الإنجليزي لمدة 5 مواسم. بعدها عاد للعب في الدوري الإسباني من خلال فريق ريال بيتيس في الفترة من 2018 حتى 2022م، وفي الموسم الماضي انتقل لفريق ليدز يونايتد الإنجليزي. وعلى مستوى المنتخبات الوطنية مثل روبلز، المنتخب الإسباني في جميع مراحله العمرية بدءًا من 16 عاما، و17 و19 و21 و23 عامًا. وخلال مسيرته الكروية خاض روبلز 217 مباراة استقبل خلالها 270 هدفًا، وحافظ على شباكه نظيفة في 71 مباراة، ونال 13 بطاقة صفراء.