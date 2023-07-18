الفالح:فرص هائلة للشركات السعودية واليابانية.. 26 اتفاقية استثمارية ومذكرة تفاهم 

البلاد – جدة

قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إن العلاقات التي تربط المملكة باليابان ذات أهمية إستراتيجية حيوية، والمنطقة ككل، مؤكدا أن لقاء سمو ولي العهد مع دولة رئيس الوزراء الياباني أثناء زيارته هذه إلى المملكة يعد منعطفاً مهماً يؤكد بحقبة جديدة من التطور والنماء لهذه العلاقات”.

جاء ذلك خلال أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الياباني، في جدة، بحضور رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ومشاركة ممثلين عن الحكومة اليابانية، وأكثر من 44 شركة يابانية رائدة ، حيث جرى استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات مثل؛ الطاقة النظيفة، والمواد الكيميائية النظيفة، والتعدين، والرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية. وتوج الاجتماع بإعلان 26 مذكرة تفاهم واتفاقيةً استثمارية، تشمل القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصحة، والترفيه، والثقافة، والطاقة التقليدية، والطاقة الخضراء، والكيميائيات، والتصنيع، والآلات والمعدات. والأنشطة المالية، والتقنية، والزراعة، والبيئة، والعقارات.

وأضاف وزير الاستثمار: “مع التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، والجهود المبذولة لتنويع واستدامة موارده، في إطار رؤية السعودية 2030، برزت فرص استثماريةٌ هائلة في المملكة، يمكن للشركات اليابانية الاستفادة منها في كل مجال، وكذلك مجالاتٍ واسعة يمكن لليابان فيها الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الشركات والاستثمارات السعودية.

تعزيز الشراكة

وعد المهندس الفالح اجتماع الطاولة المستديرة فرصةً متميزة لاستعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية المتبادلة المُتاحة، ولتوطيد العلاقة الوثيقة بين المملكة واليابان, مؤكّداً أن المملكة قيادةً وحكومة وقطاع أعمال، تعمل على تعزيز هذه الشراكة وتنميتها في السنوات المقبلة من خلال التنمية المشتركة 2030. من جهته، عبر رئيس الوزراء الياباني عن تقديره للحضور والمشاركين في اجتماع الطاولة المستديرة الذي سيعمل على توسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن المملكة تعد شريكاً إستراتيجياً مهم لليابان في أمن الطاقة, ومعبراً عن سعادته لتعدد هذه الشراكة في عدة مجالات تحت الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة سمو ولي العهد لليابان في عام 2016م. وأضاف دولته: “أن عدد الشركات اليابانية العاملة في المملكة ارتفع إلى 110, مشيراً إلى أنه خلال زيارته يرافقه قادة الشركات اليابانية وذلك بدوره يعكس حجم التوقعات الاقتصادية للمملكة “.

حلول الذكاء الاصطناعي

وقَّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مذكرة تعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والسمات الحيوية و”إنترنت الأشياء” مع شركة إن إي سي اليابانية،وذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني. ومثَّل “سدايا” في توقيع مذكرة التعاون نائب مدير مركز المعلومات الوطني في “سدايا” الدكتور مشاري المشاري، وعن الشركة اليابانية نائب أول رئيس الشركة، رئيس أعمال الحكومة الرقمية والمالية الرقمية ناووكي يوشيدا ، وتهدف المذكرة إلى تطوير فرص الابتكار المشترك لعدد من التطبيقات مثل : المدن الذكية والآمنة، والتطبيقات الصحية،والتطبيقات اللوجستية، وغيرها.