السعودية ضمن أفضل دول المجموعة.. تحديات الاقتصاد العالمي على طاولة “العشرين”

البلاد – الرياض

يشارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والذي يختتم اليوم الثلاثاء في مدينة غانديناغار بالهند.

ويناقش الاجتماع عدة موضوعات منها دعم الصحة والاقتصاد العالمي، والتمويل المستدام، والهيكل المالي الدولي، والضرائب العالمية، كما يشهد الاجتماع ندوات وفعاليات طاولة مستديرة حول الأصول المشفرة.



وتتزامن مشاركة وزارة المالية في هذا الاجتماع مع العديد من الإنجازات التي حققتها المملكة مؤخرًا، والتي تضعها ضمن أفضل دول المجموعة في الكثير من المؤشرات الاقتصادية المهمة، حيث حققت أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول المجموعة خلال عام 2022م بمعدل 8.7 %، متجاوزة توقعات العديد من المنظمات الدولية، كما تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي تريليون دولار لأول مرة، ومحققةً فائضًا في ميزانيتها العامة للمرة الأولى خلال 9 سنوات.

كما تقدّمت المملكة 7 مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2023م، لتحقق المركز الـ 17 عالميًا، لتأتي بذلك في المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين، كما استطاعت المملكة احتواء التضخم المحلي في عالم يعاني من ارتفاعه ، وتقوم بدور فعال في المجموعة لصنع السياسات الاقتصادية العالمية، ومساهمة الاقتصاد السعودي في نمو الاقتصاد العالمي واستقراره بشكل ايجابي.