الرياضة الرائد وأبها مهتمان بـ” فقيهي” الهلال

فيصل الرقيبة- الرياض أكدت مصادر مُقربة من” معاذ فقيهي” لاعب فريق الهلال اهتمام عدد من الأندية؛ من ضمنها ناديا أبها والرائد، لكسب خدمات اللاعب فقيهي، ولكن القرار الأخير سيكون بيد المدير الفني خورخي خيسوس، وأوضحت مصادر أن خيسوس سيقدم تقريرًا كاملًا عن وضع اللاعبين الذين يُريد استمرارهم، وعن المراكز التي تحتاج تدعيمات وتعاقدات بها، وذلك في نهاية المعسكر الإعدادي الحالي المُقام في النمسا. ويختتم الفريق العاصمي معسكره الخارجي بمباراة ودية اليوم الأربعاء قبل العودة الخميس إلى الرياض. ويستهل الأزرق الموسم الجديد بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي تنطلق الخميس بعد المقبل، ويخوض منافساتها ضمن المجموعة الثانية إلى جانب فرق” الوداد المغربي، والسد القطري، وأهلي طرابلس الليبي”.