استئناف التجارة الحرة الخليجية اليابانية

البلاد – الرياض

أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، استئنافهما مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، من خلال توقيع البيان المشترك على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، جاسم البديوي أول أمس في مدينة جدة.

وقال البديوي، إن استئناف المفاوضات جاء تنفيذاً لتوجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين، ضمن قائمة الأولويات التي أقرها في دورته المنعقدة في يونيو من العام الماضي، معربا عن تطلعات دول المجلس في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية ، وتعزيز الابتكار، والنمو الاقتصادي وفرص عمل في كلا الجانبين.

ولفت إلى أن اليابان احتلت المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليارات دولار واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.