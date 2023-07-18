إهمال تنظيف الأسنان.. بوابة للزهايمر

طوكيو ــ وكالات

يدرك الجميع أهمية تنظيف الأسنان؛ للحفاظ على شكلها وصحة الفم، إلا أن دراسة حديثة أشارت إلى سبب آخر مهم جدًا لتنظيف الأسنان، وهو تجنب الإصابة بمرض في الدماغ.

ووجدت دراسة أن فقدان أحد الأسنان لدى المصابين بأمراض اللثة، كان له تأثير على الحصين، وهي المنطقة المتعلقة بالذاكرة، وتقع في الجزء الصدغي الوسطي على جانبي المخ البشري.

وقال ساتوشي ياماغوتشي من جامعة توهوكو في سينداي باليابان:” تشير النتائج إلى أن الاحتفاظ بالأسنان المصابة بأمراض اللثة الشديدة، يرتبط بضمور الدماغ”.

وأضاف: “هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على صحة الأسنان، وليس مجرد الاحتفاظ بالأسنان نفسها”.

واستطرد ياماغوتشي:” فقدان الأسنان وأمراض اللثة، وهو التهاب الأنسجة حول الأسنان الذي يمكن أن يتسبب في انكماش اللثة وتراخي الأسنان، أمر شائع جدًا؛ لذا فإن تقييم الصلة المحتملة بالخرف أمر مهم للغاية”.

ووفقًا لسكاي نيوز، وجد العلماء اليابانيون أن عدد الأسنان وحجم أمراض اللثة مرتبطان بالتغيرات في الحصين الأيسر من الدماغ، وهي المنطقة المرتبطة بمرض الزهايمر.

ويؤثر مرض الزهايمر، وهو أكثر أشكال الخرف شيوعًا، على الوظيفة الإدراكية والذاكرة والسلوك، ويمكن أن يجعل من الصعب أداء الأنشطة اليومية والحفاظ على استقلال الفرد، ما يؤدي إلى الإحباط والارتباك والقلق وفقدان تقدير الذات.