الأخيره

إحياء الثقافة والتراث

صحيفة البلادaccess_time1 / محرم / 1445 هـ      18 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

انطلقت في مركز الشعف جنوب مدينة أبها، فعاليات وبرامج” قرية المسقي التراثية” ضمن برامج موسم صيف عسير 2023م، تحت شعار “بارد ممطر صيفًا”.
وشملت الفعاليات حفلًا خطابيًّا وقصائدَ شعرية وأوبريتًا غنائيًا، إلى جانب عروض الفنون الشعبية، التي تحاكي الموروث التراثي للمنطقة، والفن التشكيلي، والحرفيين والأسر المنتجة.
وتستمر فعاليات وبرامج القرية طيلة موسم صيف عسير 2023م، حيث تُعد قرية المسقي التراثية من أقدم القرى في منطقة عسير، وتضمُّ مواقع لمبانٍ أثرية قديمة، ومواقع لممارسة الأنشطة التجارية والاجتماعية قديمًا؛ حيث تهدف هذه الفعاليات إلى إحياء الثقافة والتراث بطابع عصري، يربط الحاضر بالماضي.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.