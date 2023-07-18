انطلقت في مركز الشعف جنوب مدينة أبها، فعاليات وبرامج” قرية المسقي التراثية” ضمن برامج موسم صيف عسير 2023م، تحت شعار “بارد ممطر صيفًا”.

وشملت الفعاليات حفلًا خطابيًّا وقصائدَ شعرية وأوبريتًا غنائيًا، إلى جانب عروض الفنون الشعبية، التي تحاكي الموروث التراثي للمنطقة، والفن التشكيلي، والحرفيين والأسر المنتجة.

وتستمر فعاليات وبرامج القرية طيلة موسم صيف عسير 2023م، حيث تُعد قرية المسقي التراثية من أقدم القرى في منطقة عسير، وتضمُّ مواقع لمبانٍ أثرية قديمة، ومواقع لممارسة الأنشطة التجارية والاجتماعية قديمًا؛ حيث تهدف هذه الفعاليات إلى إحياء الثقافة والتراث بطابع عصري، يربط الحاضر بالماضي.