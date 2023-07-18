“إثراء” يعزز برنامج “إثراء القراءة”

البلاد ــ الدمام

اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” أمس، برنامجه “أسفار أقرأ” في أولى رحلاته الثقافية في جمهورية مصر، بحضور عدد من المثقفين والقرّاء والإعلاميين، وذلك على مسرح سينما راديو في القاهرة. وأوضح المشرف الثقافي على البرنامج طارق الخواجي، أن اختيار جمهورية مصر العربية كمحطة أولى للأسفار، وللمرة الثانية على التوالي، نابع من ازدهار الحركة الثقافية في مصر والتنوع الهائل التي تضمه من الكتاب والشعراء والأدباء، مشيرًا إلى أن “أسفار أقرأ” هذا العام سوف تطوف 3 دول عربية هي مصر والكويت وتونس، وذلك بهدف استقطاب المشاركين المميزين من الدول العربية، التي بلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من جميع أنحاء العالم العربي، كما تستمر في استقبال المشاركين من جميع الدول العربية حتى 31 ديسمبر المقبل.

واستعرض الخواجي، مادة تعريفية ببرنامج إثراء القراءة “أقرأ” ومسابقة “أقرأ” الموجهة للطلاب والطالبات في العالم العربي، ومراحل المسابقة وطريقة المشاركة فيها، حيث شهدت الفعاليات جلسات نقاشية وورش عمل إلى جانب منصات توقيع الكتب والمحتوى الإثرائي الغني عبر الموقع الإلكتروني والمنصات الإعلامية المختلفة.

يذكر أن البرنامج يأتي ضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافي الذي نظمته مكتبتَي “تنمية” و”ديوان” وتضمن ورش عمل في مجالات أدبية وإبداعية، وندوات ثقافية، ومعرضاً للكتاب بمشاركة 25 دار نشر.