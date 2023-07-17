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30 ألف زائر لمهرجان خيرات الباحة

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1444 هـ      17 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الباحة
تخطى زوار مهرجان خيرات منطقة الباحة، حاجز الـ 30 ألف زائر من داخل المنطقة وخارجها, والمقام بمتنزه رغدان. وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن “خيرات الباحة ” يعد من أهم المهرجانات السنوية بالمنطقة، ويشارك فيه العديد من المزارعين لعرض منتجات المنطقة المختلفة، حيث خُصِّصَ 4 أركان لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، منها ركن الزراعة العضوية الذي يتم من خلاله التعريف بأهمية الزراعة العضوية، مشيراً إلى أن حجم المعروضات بالمهرجان بلغ 9 أطنان, وبلغ عدد ورش العمل 8 ورش, وتم توزيع أكثر من 5 آلاف شتلة من قبل فرع الوزارة. يذكر أن المهرجان الذي تنظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، يضم نحو 40 ركنًا للمزارعين والأسر المنتجة والحرفين، و6 أركان لهيئة فنون الطهي، و4 أركان للوزارة، ومشتلين زراعيين، ويهدف إلى تسويق المنتجات الزراعية بالمنطقة خلال إقامة المهرجان الذي يستمر 14 يومًا.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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